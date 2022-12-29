Минэнерго Беларуси опровергло слухи об облучении персонала БелАЭС
В Министерстве энергетики Беларуси опровергли новости об якобы облучившихся работниках Белорусской атомной электростанции.
29 декабря пресс-служба Минэнерго Республики Беларусь сообщила, что в оппозиционно настроенных СМИ распространяются сведения о том, что работники БелАЭС якобы подверглись действию радиации. В белорусском энергетическом ведомстве утверждают, что подобные слухи в корне не соответствуют действительности.
Также в пресс-релизе Министерства энергетики РБ отметили, что все работы на белорусской атомной электростанции проводятся в соответствии с международными правилами безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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