Минэнерго Беларуси опровергло слухи об облучении персонала БелАЭС

В Министерстве энергетики Беларуси опровергли новости об якобы облучившихся работниках Белорусской атомной электростанции.

29 декабря пресс-служба Минэнерго Республики Беларусь сообщила, что в оппозиционно настроенных СМИ распространяются сведения о том, что работники БелАЭС якобы подверглись действию радиации. В белорусском энергетическом ведомстве утверждают, что подобные слухи в корне не соответствуют действительности.

Также в пресс-релизе Министерства энергетики РБ отметили, что все работы на белорусской атомной электростанции проводятся в соответствии с международными правилами безопасности.