Ученые заявили: подсластитель аспартам меняет структуру мозга
Аспартам пользуется популярностью у больных сахарным диабетом. Но этот продукт способен вызывать побочный эффект.
Исследователи из Флоридского университета, изучая воздействие аспартама на организм, установили связь между его употреблением и ростом чувства тревожности.
Как удалось выяснить, мозговые изменения происходят конкретно из-за этого подсластителя.
Проведенные на грызунах эксперименты показали, что изменения в мозговой структуре под влиянием аспартама могут сохраняться у двух следующих поколений.
Ранее в мире уже проводили исследования, результаты которых подтверждали: у людей, употребляющих аспартам, действительно отмечается повышенная тревожность.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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