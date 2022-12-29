Ученые заявили: подсластитель аспартам меняет структуру мозга

Аспартам пользуется популярностью у больных сахарным диабетом. Но этот продукт способен вызывать побочный эффект.

Исследователи из Флоридского университета, изучая воздействие аспартама на организм, установили связь между его употреблением и ростом чувства тревожности.

Как удалось выяснить, мозговые изменения происходят конкретно из-за этого подсластителя.

Проведенные на грызунах эксперименты показали, что изменения в мозговой структуре под влиянием аспартама могут сохраняться у двух следующих поколений.

Ранее в мире уже проводили исследования, результаты которых подтверждали: у людей, употребляющих аспартам, действительно отмечается повышенная тревожность.