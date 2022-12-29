Foreign Affairs: союз России и Китая победил в борьбе с санкциями США
Издание Foreign Affairs утверждает, что Пекин и Москва сумели достичь экономической победы в борьбе с западными санкциями.
Обозреватели американского журнала Foreign Affairs утверждают, что после начала российской спецоперации в Украине Соединённые Штаты интенсифицировали санкционное давление на Россию, попутно угрожая санкциями Китая в случае, если Пекин окажет содействие Москве в попытке обойти подобные ограничительные меры.
Представители Foreign Affairs уверены, что США уже проиграли с экономическим противостоянии с Россией и КНР, поскольку всё больше экономически слабых государств противостоят западное гегемонии, склоняясь к сотрудничеству с российско-китайским союзом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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