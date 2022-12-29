Издание Foreign Affairs утверждает, что Пекин и Москва сумели достичь экономической победы в борьбе с западными санкциями.

Обозреватели американского журнала Foreign Affairs утверждают, что после начала российской спецоперации в Украине Соединённые Штаты интенсифицировали санкционное давление на Россию, попутно угрожая санкциями Китая в случае, если Пекин окажет содействие Москве в попытке обойти подобные ограничительные меры.

Представители Foreign Affairs уверены, что США уже проиграли с экономическим противостоянии с Россией и КНР, поскольку всё больше экономически слабых государств противостоят западное гегемонии, склоняясь к сотрудничеству с российско-китайским союзом.