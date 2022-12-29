Красную рыбу к новогоднему столу нужно выбирать правильно
Этот продукт нельзя брать у непроверенных производителей - можно приобрести подделку.
Красная рыба не только вкусна, но и очень полезна. В ней содержатся белок, фосфор, витамины D и A, омега-3.
Но она приносит пользу только в том случае, если действительно натуральная.
К сожалению, часто на прилавках магазинов представлен продукт, выращенный в искусственных условиях и подкрашенный.
Естественно, он не обладает полезными качествами и может даже нанести организму вред.
При покупке красной рыбы всегда нужно обращать внимание на два фактора: проверенная марка, минимальное содержание консервантов и соли.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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