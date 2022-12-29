Красную рыбу к новогоднему столу нужно выбирать правильно

Этот продукт нельзя брать у непроверенных производителей - можно приобрести подделку.

Красная рыба не только вкусна, но и очень полезна. В ней содержатся белок, фосфор, витамины D и A, омега-3.

Но она приносит пользу только в том случае, если действительно натуральная.

К сожалению, часто на прилавках магазинов представлен продукт, выращенный в искусственных условиях и подкрашенный.

Естественно, он не обладает полезными качествами и может даже нанести организму вред.

При покупке красной рыбы всегда нужно обращать внимание на два фактора: проверенная марка, минимальное содержание консервантов и соли.