Fakt: беженка из Украины разрушила приютившую её семью поляков

Газета Fakt рассказала о случае украинской беженки из Херсона, которая приехала в Польшу, начав жить в местной семье.

Информагентство Fakt сообщает, что гражданка Польши Анна рассказала об инциденте с участием украинской мигрантки из Херсона, которая приехала к ним в страну, поселившись в их доме в статусе беженки. По словам Анны, её муж начал проводить много времени с украинкой, постепенно отстраняясь от супруги.

Анна утверждает, что в конечном счёте её муж гражданка Украины стали встречаться, а сама полячка не выдержала подобного и ушла из дома, подав на развод.