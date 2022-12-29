Fakt: беженка из Украины разрушила приютившую её семью поляков
Газета Fakt рассказала о случае украинской беженки из Херсона, которая приехала в Польшу, начав жить в местной семье.
Информагентство Fakt сообщает, что гражданка Польши Анна рассказала об инциденте с участием украинской мигрантки из Херсона, которая приехала к ним в страну, поселившись в их доме в статусе беженки. По словам Анны, её муж начал проводить много времени с украинкой, постепенно отстраняясь от супруги.
Анна утверждает, что в конечном счёте её муж гражданка Украины стали встречаться, а сама полячка не выдержала подобного и ушла из дома, подав на развод.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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