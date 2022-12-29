Несколько пород кошек признаны самыми спокойными
Они не носятся по комнатам и большую часть времени проводят лежа на диване.
Рейтинг самых спокойных представителей породы кошачьих возглавили мейн-кун, короткошерстный "британец", рэдгол и гималайская кошка.
Обожают лежать под бочком у хозяина и пушистые персы. Они тоже максимально тихие и очень редко шумят.
Последнее место в рейтинге "кошачьей тишины" занимают японские бобтейлы. Они очень дружелюбные, легко приспосабливаются к распорядку дня хозяев.
Хотя эти "азиаты" немного непоседливые, они являются отличными рассказчиками и психотерапевтами.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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