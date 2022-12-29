Несколько пород кошек признаны самыми спокойными

Они не носятся по комнатам и большую часть времени проводят лежа на диване.

Рейтинг самых спокойных представителей породы кошачьих возглавили мейн-кун, короткошерстный "британец", рэдгол и гималайская кошка.

Обожают лежать под бочком у хозяина и пушистые персы. Они тоже максимально тихие и очень редко шумят.

Последнее место в рейтинге "кошачьей тишины" занимают японские бобтейлы. Они очень дружелюбные, легко приспосабливаются к распорядку дня хозяев.

Хотя эти "азиаты" немного непоседливые, они являются отличными рассказчиками и психотерапевтами.