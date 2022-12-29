Трамп: ФБР скрывало информацию о сыне Байдена перед выборами 2020 года

APS
2022-12-29 01:50

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что перед выборами 2020 года ФБР скрыло информацию по делу о пропаже ноутбука сына Байдена Хантера.

По его словам, для сохранения конфиденциальности сведений о Хантере Байдене была введена цензура.

По мнению Трампа, такая ситуация возмутительна и является настоящим позором. 

Он сказал, что за этими действиями стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия и попытках повлиять на результат выборов.

Опубликовано: Светлана Репина







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