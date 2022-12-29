CNA: хранилища газа в Чехии заполнены на 84%
2022-12-29 01:55
Чешское информагентство CNA сообщает, что на данный момент хранилища газа в стране заполнены на 84%.
Общий объем запасов составляет 2,917 млрд кубометров. С 23 декабря показатель вырос на 42 млн кубометров.
Сообщается, что успешной реализации мер экономии способствует теплая погода, которая сохранится до конца месяца.
В этом сезоне потребление газа в Чехии сократилось на 20% в сравнении с прошлым годом. За зиму планируется сэкономить около 800 млн кубометров газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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