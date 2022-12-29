Deutschlandfunk: санкции Запада не поставят на колени экономику РФ в 2023 году

APS
2022-12-29 02:03

Издание Deutschlandfunk утверждает, что в следующем году западные санкционные меры снова не приведут к краху российской экономики.

Немецкая газета Deutschlandfunk утверждает, что анализ годовых отчётов Международного валютного фонда позволяет сделать вывод о неспособности западных государств поставить экономику России на колени в наступающем году посредством санкций.

По данным Deutschlandfunk, причина успешности российской экономики высоких в дорогих ценах на энергоносители, ввиду чего Москва сумела заработать на поставках собственных ресурсов государствам Европы даже во время падения уровня экспорта.

Также в Deutschlandfunk отметили, что большинство иностранных фирм отказались покинуть российские рынки, продолжая являться частью экономики РФ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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