Издание Deutschlandfunk утверждает, что в следующем году западные санкционные меры снова не приведут к краху российской экономики.

Немецкая газета Deutschlandfunk утверждает, что анализ годовых отчётов Международного валютного фонда позволяет сделать вывод о неспособности западных государств поставить экономику России на колени в наступающем году посредством санкций.

По данным Deutschlandfunk, причина успешности российской экономики высоких в дорогих ценах на энергоносители, ввиду чего Москва сумела заработать на поставках собственных ресурсов государствам Европы даже во время падения уровня экспорта.

Также в Deutschlandfunk отметили, что большинство иностранных фирм отказались покинуть российские рынки, продолжая являться частью экономики РФ.