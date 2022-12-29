Associated Press: Украина закупила 1,4 тысячи разведывательных дронов

Новостное агентство Associated Press сообщило о рекордном количестве купленных Киевом беспилотников.

Американский журнал Associated Press утверждает, что Министерство обороны Украины произвело закупку почти полутора тысяч беспилотных летательных аппаратов разведывательного характера, которые помогут ВСУ эффективнее действовать на поле боя. Также украинские оборонные концерны приступили к разработке ударных дронов для перехвата российских беспилотников.

Примечательно, что ранее компания, производящая турецкие дроны "Байрактар", пообещала открыть свой первый завод в Киеве, однако этого до сих пор не произошло.