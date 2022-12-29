Какое время суток самое "фруктовое": диетолог рассказал, когда лучше всего есть фрукты

По мнению Риммы Мойсенко, оптимальные часы для употребления фруктов - это первая половина дня. Вечером их лучше не есть, чтобы не навредить здоровью.

Фрукты не так идеальны, как многим кажется. Они могут приносить пользу или наносить вред. Многое зависит от того, в какое время суток их съесть.

Специалист уверена, что делать это лучше в первой половине дня. Мнение о том, что фруктов надо есть много и что они помогают обрести стройность, в корне неверное.

Чтобы извлекать из фруктов пользу, нужно соблюдать некоторые рекомендации диетолога. Во-первых, не стоит заменять полноценный прием пищи фруктами.

Почему? Объяснение дала Римма Мойсенко:

"Фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому не надо заменять прием пищи на фрукт, это точно, потому что это нарушает обмен – и липидный, и углеводный. Можно съесть жесткий фрукт, не более одного в день, до обеда, причем через час-полтора после завтрака. Если в качестве второго завтрака, то это может быть фрукт с какой-то еще добавкой, например, груша со свеклой или яблоко с морковью. В этом случае мы получаем пользу и из груши, и из морковки: и пектиновые вещества, и клетчатку в достаточном количестве, и медленное всасывание идет углеводов, которые заложены во фруктах – получаем мы тогда роскошный продукт"

Что касается второй половины дня, то она для употребления фруктов в пищу не подходит. Некоторые люди не успевают вовремя домой к ужину и стараются перекусить фруктом.

Под действием съеденного мозг не чувствует гормон лептин, регулирующий энергетический обмен. Человеку вроде хорошо, обманул ощущение голода.

Однако уровень лептина на этом фоне повышается, и мозг уже его не чувствует.

"Фрукт может привести к лептинорезистентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать. Он не понимает, что человеку надо худеть. Поэтому фрукт вечером – или вместо ужина, или как "ранний элемент" ужина – такого быть не должно"

Вывод: фрукты не нужно есть без меры, нельзя заменять ими прием пищи и употреблять их во второй половине дня.