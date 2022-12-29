Ученые выяснили, в каком возрасте люди меньше всего спят

На продолжительность и качество сна влияет много различных факторов, в том числе социальных.

На основе анализа сотен тысяч данных британские ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего.

Они пришли к выводу, что самый короткий сон выявляется в возрастной категории между 30 и 50 годами.

Именно в этом промежутке люди меньше всего спят ночью из-за некоторых социальных факторов.

Больше всего спят молодые люди до 20 лет, а также люди постарше - после 50 лет, что тоже отражает социальную активность разных поколений.