Ученые выяснили, в каком возрасте люди меньше всего спят
На продолжительность и качество сна влияет много различных факторов, в том числе социальных.
На основе анализа сотен тысяч данных британские ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего.
Они пришли к выводу, что самый короткий сон выявляется в возрастной категории между 30 и 50 годами.
Именно в этом промежутке люди меньше всего спят ночью из-за некоторых социальных факторов.
Больше всего спят молодые люди до 20 лет, а также люди постарше - после 50 лет, что тоже отражает социальную активность разных поколений.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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