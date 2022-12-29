Демонтаж памятников Екатерине II и Суворову начался в Одессе
В ночь на 29 декабря в Одессе стартовала процедура сноса памятников основателям города.
В четверг ночью украинские коммунальные службы приступили к сносу монументов Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову. Решение о сносе памятника было принято на основании результатов прений в одесском городском совете посредством большинства голосов.
Примечательно, что накануне экс-президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что киевская администрация начала "войну с памятниками", поскольку пытается забыть о родстве украинского и русского народов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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