В ночь на 29 декабря в Одессе стартовала процедура сноса памятников основателям города.

В четверг ночью украинские коммунальные службы приступили к сносу монументов Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову. Решение о сносе памятника было принято на основании результатов прений в одесском городском совете посредством большинства голосов.

Примечательно, что накануне экс-президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что киевская администрация начала "войну с памятниками", поскольку пытается забыть о родстве украинского и русского народов.