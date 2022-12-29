Ожирения печени можно избежать, если снизить количество углеводов и простых сахаров
Чтобы печень была всегда здорова, нужно контролировать своей ежедневный рацион.
Жировой гепатоз печени, или ее ожирение, развивается из-за таких продуктов, как выпечка, сладкие десерты и напитки, фастфуд.
Если питаться ими много и часто, развитие заболевания жизненно важного органа будет гарантировано.
Жировая болезнь печени возникает из-за чрезмерного присутствия углеводов и простых сахаров в рационе человека.
Большое количество этих веществ приводит к брожению, которое, в свою очередь, дает выработку токсинов.
Перерабатывая токсины, печень увеличивает количество капель жира, что и приводит к гепатозу.
Повседневный рацион человека должен включать в себя достаточное количество белков, жиров, сложных углеводов, а также витаминов.
Тогда с печенью все будет в порядке!
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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