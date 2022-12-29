Единственная страна мира, которая не столкнулась с коронавирусом

Три года назад жизнь людей сильно изменилась. На мир обрушилась пандемия, неся с собой масштабные карантинные меры и высокую смертность. Но одно государство эта напасть все-таки обошла стороной.

От коронавируса так или иначе пострадали все страны мира. Кроме одной: в Туркменистане до сего дня нет ни одного официально зарегистрированного случая заболевания.

Первый больной был обнаружен в Ухане в декабре 2019 года, потом об этом заболевании узнал весь мир, не только узнал, но и столкнулся "лично".

С тех пор люди ощутили на себе уже несколько волн ковида, возникали новые штаммы, создавались вакцины.

Ограничительные меры вводились то тут, то там, карантин снимался и устанавливался повторно. И все это время в Туркменистане, по официальным данным, не заболел ни один человек.

Еще недавно в число стран, не знакомых с ковидом, входили КНДР, островные государства Науру и Тувалу. Тувалу продержалось дольше остальных.

Однако в ноябре этого года болезнь просочилась и туда.

Туркменистан пока идет на рекорд, до сих пор там нет ни одного заболевшего. В начале пандемии власти установили жесткий карантинный режим, касающийся перевозки грузов и въезда в страну.

В прошлом году руководство Туркмении принудило в обязательном порядке всех жителей старше 18 лет делать прививки от ковида.

Для прививания населения в ход идут препараты российского происхождения "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и китайская вакцина CoronaVac.

Справедливости ради стоит отметить еще одно местечко на Земле, которое не пострадало от коронавируса. Это небольшая территориальная область под названием Токелау.

Занимает она примерно 10 квадратных километров и расположена на трех коралловых островах в самом центре Тихого океана. Местечком "заведует" Новая Зеландия.

Проникнуть на территорию довольно сложно, нужна многочасовая поездка по морю от Самоа.

Туристы сначала должны оформить визу, потом получить отдельное разрешение посетить все три острова. Туристический бизнес в Токелау почти не практикуется.

Путешественники попадают сюда крайне редко. Скорее всего именно эти факторы защитили архипелаг от коварных "лап" ковида.