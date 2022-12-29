НАСА: Россия и США вместе работают над возвращением экипажа МКС

Пресс-служба НАСА сообщила о совместной работе РФ и Соединённых Штатов по возвращению членов экипажа МКС на Землю.

Сотрудник космического агентства США Келли Хампфрис утверждает, что администрации НАСА и "Роскосмоса" ведут совместную работу по созданию плана репатриации представителей команды Международной космической станции домой. По данным Хамфрис, в текущий момент члены экипажа МКС пребывают в удовлетворительном состоянии и продолжают ремонтировать корабль.

Примечательно, что Келли Хампфрис отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, готовы ли "Роскосмос" и НАСА использовать услуги компании SpaceX Илона Маска для возвращения экипажа МКС.