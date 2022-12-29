Филиппо назвал «бредом» решение ЕС давать Киеву 1,5 млрд евро ежемесячно

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал новый план Европейского союза по оказанию помощи Украине.

Бывший депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо утверждает, что с наступлением Нового года Евросоюз будет каждый месяц переводить администрации Киева полтора миллиарда евро ежемесячно в течение следующих 365-ти дней. По мнению Филиппо, подобное стремление Брюсселя поддерживать Украину в борьбе с Россией является "тотальным бредом".

При этом Флориан Филиппо подчеркнул, что на основании решения Европейского союза Париж также будет обязан ежемесячно переводить украинским властям 300 миллионов евро.