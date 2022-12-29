Памятники императрице Екатерине II и полководцу Суворову снесли в Одессе
29 декабря в Одессе прошла процедура по сносу памятников деятелям российской императрице Екатерине II и известному полководцу Александру Суворову.
Утром четверга ряд украинских новостных изданий сообщил о том, что на территории Одессы демонтировали памятники Екатерине II Александру Суворову на основании решения одесского городского совета, принятого в конце осени. Известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов публично выступал против сноса монумента Екатерине II, также заявив о нежелании отказываться от использования русского языка.
Примечательно, что памятник российской императрице был установлен в Одессе ещё в 1900 году, был снесён в 1920 году, однако позднее вновь восстановлен. После начала спецоперации в Украине данный монумент пережил не одно нападение злоумышленников, которые обливали памятник красной краской и исписывали надписями политически радикального характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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