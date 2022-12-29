Буданов заявил, что боевые действия на всех фронтах зашли в тупик

Боевые действия на Украине в настоящее время зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью ВВС.

«Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже», — сказал он.

Как отмечают российские аналитики, «факты говорят об обратном: гарнизон Бахмута серьезно истощен и находится на грани потери боеспособности».

Как отмечает ТГ «Военная хроника», на сегодняшний день по количеству боеготовых и развернутых орудий «Гиацинт-Б», «Гиацинт-С» и других САУ, гаубиц Д-20, Д-30, а также реактивной артиллерии ВСУ уступают ВС России в 100 раз. Не говоря о превосходстве в личном составе.