Скотт Риттер рассказал, как бы выглядела СВО, если бы ее проводила армия США

Морпех и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер, хорошо известный российским читателям RT рассказал, как могли бы развиваться события на фронте, если бы СВО вела армия США.

Риттер вспомнил свой иракский опыт и сравнил действия ВС России с действиями контингента во время операции «Буря в пустыне».

«Люди не понимают, сколько вообще мы иракцев поубивали в операции «Буря в пустыне». И я не о мирных жителях. Начали операцию и в первый же день убили 10 000 человек одним махом», - рассказал эксперт.

По его словам, основным подходом армии США в Ираке была тактика полного уничтожения, используя инженерные войска контингент просто проламывал себе дорогу стирая все живое на своем пути.

«Спрятались в поселке – нет поселка. У нас есть инженерные войска, обученные продвижению в городских кварталах. Харьков? Хотите, чтобы я Харьков взял? Мои инженерные батальоны подходят и срывают с землей кварталы целиком, и движутся дальше. Я пропахиваю коридор через весь город. Все, что движется – погибает», - рассказал Риттер.

Таким образом, очень быстро по мнению эксперта, можно было бы дойти до границы.

«А там бы я полякам посмотрел в глаза и сказал «ну давайте, хотите отхватить?» Никто бы уже ничего не захотел», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, в этом отличительная сторона того, как воюют сейчас ВС России на Украине, а причиной является то, что «Россия не ведет боевые действия», отметил эксперт, еще раз напомнив, что речь лишь о военной спецоперации.