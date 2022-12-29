«Будет уроком»: российский сенатор предложил забрать у Аллы Пугачевой все имущество

Сергей Цеков осудил сбежавших за то, что они поливают свою Родину. Он считает, что это должно порицаться как на уровне общества, так и со стороны государства.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о наказании для тех, кто покинул страну после февральских событий. Это мнение ранее высказывали и многие политики - к примеру, Вячеслав Володин.

Поддержал ее и Сергей Цеков, член Совета Федерации от Республики Крым. По его мнению, надо забрать у сбежавших имущество. И особое внимание при этом уделить звездам, у которых есть недвижимость и многое другое. Не забыл он и о владениях Аллы Пугачевой.

"Либералы и предатели всего должны лишиться в России. Все имущество необходимо конфисковать через суд и пустить на помощь бойцам в СВО. И у Пугачевой тоже надо, всем это будет хорошим уроком", - сказал Цеков.

Сенатор также осудил сбежавших за то, что они поливают свою Родину. Он считает, что это должно порицаться как на уровне общества, так и со стороны государства.

Как напоминает СтарХит, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эмигрировавшие публикуют порочащую информацию о России. И таких людей необходимо не только отрезать от финансирования, но и не пускать в страну. А если человек публично раскаялся, его тогда ждет амнистия и помилование.

Издание напомнило, что у Примадонны и ее семьи в России остался замок в деревне Грязь. Ходили слухи, что особняк продадут за миллиард рублей, однако пока что покупателя на элитную недвижимость нет.