Мечты сбываются: житель Японии превратился в собаку
Мужчина потратил круглую сумму на пошив специального костюма, и проводит в нем львиную долю своего времени.
Житель Японии реализовал давнюю мечту стать собакой. Он похвастался в соцсетях своим преображением.
Как сообщает Супер.ру, "превращение" в собаку породы колли стоило ему более 2 млн иен (около 925 000 российских рублей).
А пошило специальный костюм агентство Zeppet, которое создаёт костюмы для съёмки фильмов, рекламы. На изготовление ростового костюма колли понадобилось 40 дней. В компании признались, что работа была сложная, потому что "скелеты людей и собак разные".
Владелец необычного костюма похвастался, что чувствует себя в нем отлично и может двигать конечностями.
«Есть ограничения, однако двигаться можно. Но, если быть слишком активным, не будет сходтсва с собакой", - отметил японец. Видео о своей жизни в образе собаки он регулярно выкладывает в соцсети.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Наталья
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