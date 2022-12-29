Мечты сбываются: житель Японии превратился в собаку

Мужчина потратил круглую сумму на пошив специального костюма, и проводит в нем львиную долю своего времени.

Житель Японии реализовал давнюю мечту стать собакой. Он похвастался в соцсетях своим преображением.

Как сообщает Супер.ру, "превращение" в собаку породы колли стоило ему более 2 млн иен (около 925 000 российских рублей).

А пошило специальный костюм агентство Zeppet, которое создаёт костюмы для съёмки фильмов, рекламы. На изготовление ростового костюма колли понадобилось 40 дней. В компании признались, что работа была сложная, потому что "скелеты людей и собак разные".

Владелец необычного костюма похвастался, что чувствует себя в нем отлично и может двигать конечностями.

«Есть ограничения, однако двигаться можно. Но, если быть слишком активным, не будет сходтсва с собакой", - отметил японец. Видео о своей жизни в образе собаки он регулярно выкладывает в соцсети.