«Ушла в свой мир»: звезда «Пацанок» Анна Тихая пыталась наложить на себя руки

27-летняя участница популярного шоу попала в реанимациию, но медики сумели спасти девушку.

Фаворитка 6-го сезона телешоу «Пацанки» впервые поделилась историей своей попытки суицида. Анна признала, что не могла справиться с собой, но в больнице ее спасли.

«Я ушла в свой мир, — констатировала девушка. — По словам врача, когда я пришла в себя, была вероятность отъехать 80 процентов. Пока лежала в реанимации, много думала: рассказывать или нет. С одной стороны, об этом не говорят, с другой - я переживаю сложный период в жизни и хочу поделиться. У меня была попытка суицида. Не могу сказать, что хотела умереть, и когда это сделала, очень испугалась».

Медики позаботились о реабилитации Анны Тихой. После случившегося пациентку отправили на лечение. «Меня доставили в больницу скорой помощи, а через неделю - в психиатрическую клинику», — рассказала девушка.

Анна Тихомирова (ее настоящее имя) родилась 23 августа 1995 года в Магнитогорске. По словам девушки, в ее семье все сидели: "бабуля, дедуля, папа, мама и так далее".

Сама Анна в 20-летнем возрасте убила мужчину. По словам Тихой, тот начал угрожать ножом, она его вырвала из рук и нападавшего. За это девушка два года отсидела в колонии.