Сукачев рассказал, как живется Ефремову в тюрьме
Рок-исполнитель Гарик Сукачев много лет дружит с актером Михаилом Ефремовым, который сейчас отбывает срок. Певец рассказал, как живется его приятелю за решеткой.
Гарик Сукачев рассказал о жизни своего друга Михаила Ефремрва в МЛС в интервью изданию "Известия".
Тюрьму раем не назовешь, но жизнь у актера там насыщенная. Он одержал победу ни в одном конкурсе среди тех, кто отбывает срок.
Ефремов снял короткометражку "Евангелие от Федора".
Сукачев рассказал, как в начале лета он в компании Василия Мищенко и Михаила Горевого навещал актера, который показывал свои киноработы.
В настоящее время Ефремов занят театральными инсталляциями.
Друзья не теряют надежды на пересмотр дела Михаила.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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