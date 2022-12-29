Сукачев рассказал, как живется Ефремову в тюрьме

Рок-исполнитель Гарик Сукачев много лет дружит с актером Михаилом Ефремовым, который сейчас отбывает срок. Певец рассказал, как живется его приятелю за решеткой.

Гарик Сукачев рассказал о жизни своего друга Михаила Ефремрва в МЛС в интервью изданию "Известия".

Тюрьму раем не назовешь, но жизнь у актера там насыщенная. Он одержал победу ни в одном конкурсе среди тех, кто отбывает срок.

Ефремов снял короткометражку "Евангелие от Федора".

Сукачев рассказал, как в начале лета он в компании Василия Мищенко и Михаила Горевого навещал актера, который показывал свои киноработы.

В настоящее время Ефремов занят театральными инсталляциями.

Друзья не теряют надежды на пересмотр дела Михаила.