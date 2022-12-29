Вассерман признался, что на Украине его хотят убить

Известный интеллектуал более 30 лет живет и работает в России. Однако про Родину при этом не забывает и верит, что когда-нибудь туда вернется.

Анатолий Вассерман известен фантастической эрудицией и легендарным жилетом. Интеллектуал родился и вырос в городе Одессе, но последние три десятка лет проживает и работает в России, сообщает 5-tv.ru.

По его словам, на Родину он не возвращается из-за угрозы жизни.

«Почему не возвращаюсь? Потому что там меня могут убить. В этой стране убили очень многих, говорящих правду. Впервые мне угрожали еще в 1993-м году. Знаю, кто хотел меня убить», — поделился Вассерман в интервью Борису Корчевникову.

О Родине Вассерман при этом помнит и надеется когда-нибудь туда приехать. Происходящее в мире в последнее время заставило журналиста углубиться в политику, но он не против поговорить и о личном. К примеру, о том, сожалеет ли он, что к 70-ти годам так и не лишился девственности.

«Если бы представилась возможность что-то поменять, я этой возможностью вряд ли воспользовался бы, потому что неизвестно, как эти изменения на меня повлияли бы. И сейчас, поскольку это непредсказуемо, боюсь рисковать», — отметил Анатолий.