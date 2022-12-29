Министр энергетики ФРГ неожиданно заговорил о поставках оружия Киеву

Глава немецкого Минэнерго выступил в необычном для себя амплуа в интервью Немецкому агентству печати в Берлине, где он заявил, что «Путин проиграет войну».

По словам министра экономики Роберта Хабека, Россия движется к военному поражению в войне против Украины.

«Никто и подумать не мог, что 2022 год так закончится», — сказал политик: «Путин проигрывает эту войну на поле боя

Это связано с тем, что украинская армия получает оружие из Европы, стран НАТО и США и использует это оружие «умело и стратегически, ловко и героически».

«Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну», — сказал Хабек, который выступал за поставки оружия в страну еще до начала конфликта на Украине: «Конечно, всегда будут новые системы и дополнительная поддержка, но их всегда нужно обсуждать с союзниками».



На вопрос, должна ли Германия также поставлять «Патриоты» Украине, Хабек ответил: «Хорошо, что Соединенные Штаты поставляют «Патриоты». Что касается Германии, то мы месяцами поддерживали Украину тяжелым вооружением и будем продолжать это делать».

По словам Хабека, в последние месяцы Федеративная Республика все больше расширяла свою помощь, и это оказалось правильным решением. Например, Германия поставила Panzerhaubitze 2000, предоставила зенитные танки Gepard и поддержала Украину в ПВО системой Iris-T.

По словам Хабека дальнейшее решение состоит в том, что ФРГ продолжит «расширять поставки систем Iris-T, которые мы поставили, что мы будем производить боеприпасы для гепардов и что мы будем поставлять дополнительные системы Iris-T».