Игорь Петренко отдал Екатерине Климовой 6-миллионный долг по алиментам

Правда, чтобы получить алименты, актрисе пришлось подать на бывшего супруга в суд.

Екатерина Климова с Игорем Петренко считались одной из самых успешных и красивых пар российского кино. Вместе они прожили 10 лет, дважды стали родителями, однако в 2014-м развелись, напоминает СтарХит.

Актер продолжает принимать участие в жизни своих сыновей Матвея и Корнея. В декабре 2015-го бывшие супруги заключили соглашение об уплате алиментов, его условия Игорь какое-то время аккуратно соблюдал, однако потом почему-то перестал.

К осени долг Петренко перед Климовой составлял 6 миллионов 242 тысячи рублей. Судебные приставы подали иск, чтобы ограничить артисту выезд из страны (но дело не рассматривали, а пока передали по подсудности). Возможно, это стало для звезды стимулом погасить задолженность.

Издание со ссылкой на сайт ФССП России уточняет, что на данный момент актеру осталось выплатить только 61 тысячу рублей. То есть, основную сумму, более 6 миллионов рублей, Климовой он уже вернул.

Безусловно, расходов у 45-летнего Петренко хватает: в новом браке с Кристиной Бродской у звезды родилось три дочери. Старшая из них уже пошла в школу, младшие ходят в детский сад и кружки.

Чтобы помочь мужу, Кристина тоже вышла на работу: она открыла фотостудию, где проводит съемки новорожденных малышей.