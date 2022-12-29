Лариса Долина пожаловалась на проблемы со здоровьем

У певицы большие проблемы со сном. После концертов она часто не может заснуть, и вынуждена прибегать к снотворному.

В этом году Лариса Долина не будет петь на новогодних концертах. Певица отказалась от работы в праздники, чтобы отдохнуть и заняться своим здоровьем, сообщает КП.

У артистки два года не было отпуска, она работала почти без выходных. Помимо выступлений и съемок в телешоу, Долина преподает (она возглавила кафедру эстрадно-джазового пения Московского института культуры) и строит свой джаз-клуб. В итоге к концу года исполнительница почувствовала себя выжатой, как лимон.

Лариса Александровна пожаловалась на большие проблемы со сном. После концертов она часто не может заснуть, и вынуждена прибегать к снотворному.

«Для меня важен сон, однако с этим проблемы. Не получается спать столько, сколько нужно для голоса и красоты», - раскрыла свою проблему Долина в интервью «Пятому каналу».

Артистка предпринимала разные попытки избавления от бессонницы: закрывала окна плотными темными шторами, принимала витамины, посещала массажиста, но ничего не помогало. В итоге звезда сдалась и стала принимать лекарства.

Снотворное выручает и при авиаперелетах. Лариса Александровна и-за частных гастролей проводит много времени в воздухе. Звезда при этом страдает сильной аэрофобией.