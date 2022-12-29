Правосудие в США начинает расследование в отношении конгрессмена, который «приукрасил» свое резюме

Правосудие штата Нью-Йорк начало предварительное расследование в среду, 28 декабря, по делу об «удивительных изобретениях» недавно избранного в Конгресс США депутата-республиканца, Джорджа Сантоса.

Джордж Сантос, вырвавший победу у демократов на парламентских выборах 8 ноября в округе Нассау — части Лонг-Айленда к востоку от Нью-Йорка, признался в понедельник, что он «приукрасил свое резюме».

«Множество выдумок и несоответствий, связанных с избранным депутатом Сантосом, просто поразительны», — говорится в пресс-релизе, переданном местной нью-йоркской прессой, прокурором округа Нассау Энн Доннелли.

Никто не выше закона, и если в этом округе было совершено правонарушение, мы будем преследовать его в судебном порядке, подчеркнули в прокуратуре.