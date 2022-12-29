В России хотят снять свой ответ «Гарри Поттеру»
У «Союзмультфильма» сейчас в разработке несколько полнометражных анимационных фильмов, которые планируется создать на основе уже написанных книг.
"Союзмультфильм" собирается снять российское фэнтези, которое будет своего рода "ответом" "Гарри Поттеру", Marvel и "Властелину колец".
Об этом "Российской газете" рассказала глава совета директоров студии Юлиана Слащева.
Она отметила, что студия тем самым намерена выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о популяризации фольклорных героев.
"У нас в разработке сейчас несколько полнометражных анимационных фильмов, которые создадут новых героев на основе книг, которые уже написаны и прочитаны детьми, — отметила она. — Это наш ответ "Гарри Поттеру", Marvel, "Властелину колец".
На данный момент идет речь о полнометражном анимационном фильме про "настоящего богатыря" и серии мультфильмов по произведениям Юлии Ивановой "Тайны Чароводья". В них рассказывается про приключения девочки-сироты в волшебном мире.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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