В России хотят снять свой ответ «Гарри Поттеру»

У «Союзмультфильма» сейчас в разработке несколько полнометражных анимационных фильмов, которые планируется создать на основе уже написанных книг.

"Союзмультфильм" собирается снять российское фэнтези, которое будет своего рода "ответом" "Гарри Поттеру", Marvel и "Властелину колец".

Об этом "Российской газете" рассказала глава совета директоров студии Юлиана Слащева.

Она отметила, что студия тем самым намерена выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о популяризации фольклорных героев.

"У нас в разработке сейчас несколько полнометражных анимационных фильмов, которые создадут новых героев на основе книг, которые уже написаны и прочитаны детьми, — отметила она. — Это наш ответ "Гарри Поттеру", Marvel, "Властелину колец".

На данный момент идет речь о полнометражном анимационном фильме про "настоящего богатыря" и серии мультфильмов по произведениям Юлии Ивановой "Тайны Чароводья". В них рассказывается про приключения девочки-сироты в волшебном мире.