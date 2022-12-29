Петренко выплатил Климовой 6 000 000 рублей долга по алиментам
Актер Игорь Петренко выплатил своей бывшей жене и коллеге Екатерине Климовой долг по алиментам на совместных детей. Сумма равна 6 000 000 российских рублей.
Екатерина Климова обратилась в суд, подав иск против бывшего мужа Игоря Петренко. Актер задолжал бывшей круглую сумму на содержание общих сыновей.
Сначала после развода Петренко участвовал в воспитании и содержании наследников Матвея и Корнея, рожденных в браке с Климовой.
Соглашение по поводу уплаты алиментов экс-супруги подписали зимой 2015 года, но с выплатами начались проблемы, а к осени 2022 года долг Петренко составил 6 242 000 российских рублей.
В настоящее время актер должен бывшей 61 000 рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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