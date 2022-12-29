Лев-вегетарианец из России и другие противники мясной пищи

В России даже лев может стать вегетарианцем, особенно если это - Лев Толстой. Сегодня принципы питания великого писателя не чужды многим россиянам и пользуются популярностью у граждан со всех уголков мира.

Идею отказа от употребления мяса животных с давних времен пропагандировал самый знаменитый человек эпохи Возрождения Леонардо да Винчи:

"До тех пор, пока люди будут резать животных, они будут убивать друг друга"

Убежденные вегетарианцы встречались среди древних греков, принципы исключения мясной пищи из рациона были популярны в Древней Индии.

В 1847 году англичане создали первое официальное вегетарианское сообщество.

Мода на вегетарианство пришла в Россию в 19 веке, немалый вклад в популяризацию этого движения внес русский писатель Лев Толстой.

Знаменитый классик русской литературы был активным сторонником вегетарианского питания.

С его подачи в России организовывались лекции, конференции, призывающие отказываться от мяса и рыбы.

После октябрьских событий 1917 года вегетарианство какое-то время было под запретом, но через несколько десятилетий снова возродилось.

В настоящее время принципы вегетарианского питания поддержали такие известные россияне, как политический деятель Владимир Жириновский, писатель, художник и священник Федор Конюхов.

Был момент, когда скандальный лидер ЛДПР даже собирался приучить к вегетарианству всех членов партии, приводя в пример Норвегию:

"В Норвегии ввели день без мяса, правда, пока для военнослужащих. Это очень правильно. Мясо — очень вредный продукт. Норвегия — богатая страна, они прекрасно понимают, что нужно приучать людей больше к вегетарианской пище. В ЛДПР не курят, алкоголь не употребляют. Теперь мы еще будем навязывать членам ЛДПР вегетарианскую пищу"

На сегодняшний день в мире около 1 млрд вегетарианцев. Среди них много популярных публичных личностей с мировым именем, например, Джим Керри, Памела Андерсон, Ума Турман, Том Круз, Николь Кидман.