Лев-вегетарианец из России и другие противники мясной пищи
В России даже лев может стать вегетарианцем, особенно если это - Лев Толстой. Сегодня принципы питания великого писателя не чужды многим россиянам и пользуются популярностью у граждан со всех уголков мира.
Идею отказа от употребления мяса животных с давних времен пропагандировал самый знаменитый человек эпохи Возрождения Леонардо да Винчи:
"До тех пор, пока люди будут резать животных, они будут убивать друг друга"
Убежденные вегетарианцы встречались среди древних греков, принципы исключения мясной пищи из рациона были популярны в Древней Индии.
В 1847 году англичане создали первое официальное вегетарианское сообщество.
Мода на вегетарианство пришла в Россию в 19 веке, немалый вклад в популяризацию этого движения внес русский писатель Лев Толстой.
Знаменитый классик русской литературы был активным сторонником вегетарианского питания.
С его подачи в России организовывались лекции, конференции, призывающие отказываться от мяса и рыбы.
После октябрьских событий 1917 года вегетарианство какое-то время было под запретом, но через несколько десятилетий снова возродилось.
В настоящее время принципы вегетарианского питания поддержали такие известные россияне, как политический деятель Владимир Жириновский, писатель, художник и священник Федор Конюхов.
Был момент, когда скандальный лидер ЛДПР даже собирался приучить к вегетарианству всех членов партии, приводя в пример Норвегию:
"В Норвегии ввели день без мяса, правда, пока для военнослужащих. Это очень правильно. Мясо — очень вредный продукт. Норвегия — богатая страна, они прекрасно понимают, что нужно приучать людей больше к вегетарианской пище. В ЛДПР не курят, алкоголь не употребляют. Теперь мы еще будем навязывать членам ЛДПР вегетарианскую пищу"
На сегодняшний день в мире около 1 млрд вегетарианцев. Среди них много популярных публичных личностей с мировым именем, например, Джим Керри, Памела Андерсон, Ума Турман, Том Круз, Николь Кидман.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...