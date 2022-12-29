Тамара Глоба предсказывает: в следующем году люди будут активно мигрировать

На наступающий 2023 год приходится самый большой пик переселения из страны в страну.

По мнению известного астролога, наступающий год будет довольно сложным.

Кому-то он принесет желание жить, а кто-то, наоборот, утратит былые надежды.

Люди продолжат активно переезжать, чтобы найти свое новое место в мире.

Самое активное время переезда будет наблюдаться вплоть до 2025 года.

Но именно 2023 год в этом плане будет пиковым, и только к его окончанию активная фаза миграции завершится.