Тамара Глоба предсказывает: в следующем году люди будут активно мигрировать
На наступающий 2023 год приходится самый большой пик переселения из страны в страну.
По мнению известного астролога, наступающий год будет довольно сложным.
Кому-то он принесет желание жить, а кто-то, наоборот, утратит былые надежды.
Люди продолжат активно переезжать, чтобы найти свое новое место в мире.
Самое активное время переезда будет наблюдаться вплоть до 2025 года.
Но именно 2023 год в этом плане будет пиковым, и только к его окончанию активная фаза миграции завершится.
Опубликовано: Наталья Павлова
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