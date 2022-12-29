Данила Козловский отсудил около 700 миллионов рублей за свой сериал «Карамора»

Режиссер завершил полугодовое судебное разбирательство с онлайн-кинотеатром Start.

Козловский и его компания "ДК Интертеймент" отсудили у онлайн-площадки сотни миллионов рублей.

Дело было связано с тем, что Start не смог выплатить актеру всю обещанную сумму за показ сериала, где Данила сыграл главную роль.

На счет актера было переведено только 100 миллионов рублей, хотя обещанная сумма была в разы больше.

Остальные деньги онлайн-платформа не смогла заплатить из-за текущей международной ситуации и невозможности получить прибыль из-за рубежа.

В результате фирма "ДК Интертеймент" обратилась в Арбитражный московский суд. Разбирательство длилось в течение полугода, вплоть до момента заключения сторонами мирового соглашения.

По итогам суда площадка Start до конца 2022 года обязалась выплатить Козловскому 300 миллионов рублей. А оставшиеся 382 миллиона будут выплачены компании "ДК Интертеймент" в 2023 году.