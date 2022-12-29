Данила Козловский отсудил около 700 миллионов рублей за свой сериал «Карамора»
Режиссер завершил полугодовое судебное разбирательство с онлайн-кинотеатром Start.
Козловский и его компания "ДК Интертеймент" отсудили у онлайн-площадки сотни миллионов рублей.
Дело было связано с тем, что Start не смог выплатить актеру всю обещанную сумму за показ сериала, где Данила сыграл главную роль.
На счет актера было переведено только 100 миллионов рублей, хотя обещанная сумма была в разы больше.
Остальные деньги онлайн-платформа не смогла заплатить из-за текущей международной ситуации и невозможности получить прибыль из-за рубежа.
В результате фирма "ДК Интертеймент" обратилась в Арбитражный московский суд. Разбирательство длилось в течение полугода, вплоть до момента заключения сторонами мирового соглашения.
По итогам суда площадка Start до конца 2022 года обязалась выплатить Козловскому 300 миллионов рублей. А оставшиеся 382 миллиона будут выплачены компании "ДК Интертеймент" в 2023 году.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...