На территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300

Белорусские СМИ сообщили о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории белорусского государства, причины инцидента устанавливаются.

29 декабря информационное агентство «БелТА» сообщило о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории Республики Беларусь, о чём сразу был проинформирован президент страны Александр Лукашенко.

Отмечается, что на данный момент рассматриваются две основные версии ракетного инцидента: либо у украинской ракеты сбилось направление полета, или же она была уничтожена системами противовоздушной обороны Беларуси.

На данный момент информации о возможных жертвах и пострадавших нет, на месте работают специалисты из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства внутренних дел, а также из белорусского оборонного ведомства.