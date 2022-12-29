На территорию Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300
Белорусские СМИ сообщили о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории белорусского государства, причины инцидента устанавливаются.
29 декабря информационное агентство «БелТА» сообщило о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории Республики Беларусь, о чём сразу был проинформирован президент страны Александр Лукашенко.
Отмечается, что на данный момент рассматриваются две основные версии ракетного инцидента: либо у украинской ракеты сбилось направление полета, или же она была уничтожена системами противовоздушной обороны Беларуси.
На данный момент информации о возможных жертвах и пострадавших нет, на месте работают специалисты из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства внутренних дел, а также из белорусского оборонного ведомства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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