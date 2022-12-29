Киркоров сомневается, что Мартин его родной сын
Певец Филипп Киркоров очень удивился, узнав о скромных запросах своего сына Мартина на Новый год, даже усомнившись в том, что мальчик с ним одной крови.
Дело в том, что дочь исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория написала Деду Морозу аж 2 письма, где попросила кучу подарков.
В отличие от сестры, Мартин написал всего одно письмо, чем удивил своего звездного отца.
Филипп Бедросович назвал наследника "скромным киркоровским отпрыском", отметив, что эта черта характера явно досталась мальчику не от него.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...