Киркоров сомневается, что Мартин его родной сын

Певец Филипп Киркоров очень удивился, узнав о скромных запросах своего сына Мартина на Новый год, даже усомнившись в том, что мальчик с ним одной крови.

Дело в том, что дочь исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория написала Деду Морозу аж 2 письма, где попросила кучу подарков.

В отличие от сестры, Мартин написал всего одно письмо, чем удивил своего звездного отца.

Филипп Бедросович назвал наследника "скромным киркоровским отпрыском", отметив, что эта черта характера явно досталась мальчику не от него.