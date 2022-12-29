Традиционные новогодние салаты можно приготовить с пользой для здоровья
Для этого нужно использовать натуральную заправку и заменить одни ингредиенты другими.
Традиционные новогодние салаты бывают очень калорийными и жирными.
Чтобы не перегрузить печень и желудок во время праздничного пиршества, диетологи советуют немного изменить концепцию приготовления любимых блюд.
Один из вариантов - заменить "магазинный" майонез домашним, собственного приготовления.
В нем будет меньше жира и больше натуральных компонентов.
За основу такой заправки берутся перепелиные яйца, нежирная сметана (или несладкий натуральный йогурт) и лимонный сок.
Картофель в салатах рекомендуется заменить большим количеством отварной свеклы и моркови.
А больным диабетом людям диетологи советуют некоторое время подержать сваренные для салата овощи в холодильнике - это сделает их более доступными к употреблению.
Опубликовано: Наталья Павлова
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