Традиционные новогодние салаты можно приготовить с пользой для здоровья

Для этого нужно использовать натуральную заправку и заменить одни ингредиенты другими.

Традиционные новогодние салаты бывают очень калорийными и жирными.

Чтобы не перегрузить печень и желудок во время праздничного пиршества, диетологи советуют немного изменить концепцию приготовления любимых блюд.

Один из вариантов - заменить "магазинный" майонез домашним, собственного приготовления.

В нем будет меньше жира и больше натуральных компонентов.

За основу такой заправки берутся перепелиные яйца, нежирная сметана (или несладкий натуральный йогурт) и лимонный сок.

Картофель в салатах рекомендуется заменить большим количеством отварной свеклы и моркови.

А больным диабетом людям диетологи советуют некоторое время подержать сваренные для салата овощи в холодильнике - это сделает их более доступными к употреблению.