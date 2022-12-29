Мелони: Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине

Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине для урегулирования украинского конфликта.

29 декабря премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони заявила о готовности Италии стать гарантом мирного соглашения по Украине и добавила, что уже обсудила данную инициативу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Помимо прочего Мелони анонсировала свой рабочий визит в Украину, который состоится в конце февраля 2023 года, объяснив своё решение тем, что «24 февраля может быть датой, к которой можно сделать что-то в рамках открытой инициативы».