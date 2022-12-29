Медики прогнозируют всплеск Covid-19 по всему миру в 2023 году

Это связано с резким скачком заболеваемости в Китае, откуда вирус будет распространяться по другим странам.

Хотя вся планета порядком устала от коварной болезни, заболеваемость все еще дает вспышки.

Последняя, и особенно большая, проявилась в Китае.

В последнее время там отмечается невиданный по размаху всплеск Covid-19, который унес множество жизней, хотя власти страны делают все возможное для борьбы с вирусом.

На основании подъема эпидемии в Китае медики из разных стран предполагают, что эта проблема не завершится локально и вирус снова начнет шагать по планете.

Единственным эффективным способом защиты от Covid-19 все еще считается массовая вакцинация, так как универсального лечения болезни пока не придумали.