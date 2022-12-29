Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете принудительного сбора биометрии у граждан.
29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Текст данного закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно данному документу, в России запрещены принудительный сбор биометрии и дискриминация в отношении граждан, отказавшихся от её сдачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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