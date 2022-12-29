Сергей Проханов, известный по роли «Усатого няня», потерял семью из-за работы

С момента развода прошло 20 лет, но больше актер так и не женился, хотя такие попытки были.

По признанию актера, они с женой прошли точку невозврата из-за того, что он плотно занялся созданием своего знаменитого "Театра Луны".

После нашумевшей роли молодого Проханова в музыкальной комедии "Усатый нянь" режиссеры все реже приглашали актера на съемки, поскольку во всех ролях он казался им однотипным.

Актера это очень расстраивало, но ровно до тех пор, пока он не погрузился с головой в новое дело - создание собственного театра.

Но увлечение сломало его семейную жизнь. Его супругой была внучка двух легендарных маршалов - Георгия Жукова и Александра Василевского.

У пары родилось двое детей - дочка и сын. Проханов настолько был поглощен своей новой идеей, что даже дома думал о работе, уделяя мимнимум времени семье.

В итоге после 25 лет брака жена не выдержала и уехала из дома, что актер расценил как предательство.

Постепенно отношения супругов давали все большую трещину, и результате они расстались.

Сейчас Сергей очень жалеет о случившемся и называет бывшую супругу Татьяну любовью всей своей жизни.

К слову сегодня, 29 декабря, актер отмечает очередной день рождения. На этот раз у него круглая дата - 70 лет.