Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у США и Украины одинаковое видение того, как должна закончиться спецоперация.

29 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что у Вашингтона и Киева на 100% совпадает видение того, как должна закончиться спецоперация, исключив возможность компромиссов с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта.

Ермак утверждает, что «не будет Минска-2, Нормандских договоренностей», поэтому полностью поддерживающие киевский режим США «планируют свои шаги исходя из этой философии».