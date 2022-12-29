Глава Офиса Зеленского Ермак заявил, что у США и Украины одинаковое видение окончания СВО
Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у США и Украины одинаковое видение того, как должна закончиться спецоперация.
29 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что у Вашингтона и Киева на 100% совпадает видение того, как должна закончиться спецоперация, исключив возможность компромиссов с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта.
Ермак утверждает, что «не будет Минска-2, Нормандских договоренностей», поэтому полностью поддерживающие киевский режим США «планируют свои шаги исходя из этой философии».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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