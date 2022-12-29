Российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет

APS
2022-12-29 17:16

85-летний российский композитор Эдуард Артемьев умер после тяжёлой болезни, осложнённой пороком сердца и сердечной недостаточностью.

29 декабря российское информационное агентство ТАСС сообщило о смерти Народного артиста Российской Федерации Эдуарда Артемьева на 86-м году жизни, со ссылкой на сына композитора Артемия.

Отмечается, что недавно Артемьев в тяжёлом состоянии из-за двусторонней пневмонии был госпитализирован, состояние артиста осложнялось многочисленными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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