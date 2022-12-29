Азиза готовится к венчанию с мужем-итальянцем
По словам певицы, таинство состоится будущей весной. К торжеству уже почти готово дизайнерское платье.
Певица Азиза появилась в поле зрения общественности после долгого перерыва. Звезда пришла на день рождения к модному дизайнеру Анике Керимовой.
На вечеринку певица пришла без супруга Алессандро Лортэ, сообщает PROZVEZD.
"Саша в Италии, - призналась артистка. – Он плохо переносит морозы, поэтому остался на зиму там. А я здесь - вместе со своим зрителем".
Певица призналась, что она сейчас активно готовится к очень важному событию в своей жизни – венчанию с итальянским мужем.
"Таинство состоится весной, - поведала певица. – Мое платье для события почти готово. Его автор – Аника Керимова. Она предложила мне десятки эскизов разных нарядов. Аника хотела, чтобы в день венчания я сменила несколько платьев. Но я решила, что венчание – такое таинство, когда шиковать не стоит".
Азиза призналась, что платье у нее будет одно, в спокойных тонах. И Аника уже расшила его камнями Сваровски.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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