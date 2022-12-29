Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

APS
2022-12-29 17:22

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за совершение диверсионных актов.

В четверг, 29 декабря 2022 года, президент Российской Федерации подписал закон, дополняющий Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.

Помимо прочего, уголовно наказуемым деянием становится обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий, угрожающих национальной безопасности государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко







Новости СМИ2