Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за совершение диверсионных актов.
В четверг, 29 декабря 2022 года, президент Российской Федерации подписал закон, дополняющий Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.
Помимо прочего, уголовно наказуемым деянием становится обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий, угрожающих национальной безопасности государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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