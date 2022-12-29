В 2022 году ученые открыли новое морское животное
Его нашла австралийская семья на побережье. О находке было тут же сообщено исследователям.
"Неведомой зверюшкой" стал лохматый губчатый краб из рода Lamarckdromia.
Он удивительно напоминает мягкую плющевую игрушку.
Такой эффект обеспечивается за счет губок, покрывающих экзоскелет животного.
Исследователи по горячим следам зафиксировали удивительную находку и описали ее особенности.
Ежегодно в мире открывают от нескольких сотен до нескольких тысяч представителей мира фауны.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
Храмова Оксана
Вместо яиц в выпечку можно добавлять эти продукты: получится полноценная замена
Почему нужно искать замену яйцам? Ситуации бывают разными: непереносимость яиц, постная неделя, соблюдение диеты, вегетарианское питание да и просто яиц может не оказаться дома в неподходящий момент.Подробнее...
-
-
Ангелина Крент
Врач-диетолог рассказал, что такое суперфуд и правда ли это так полезно как об этом все говорят
К суперфудам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес. Хотели сделать свое питание еще более правильным, то наверняка вам знакомы суперфуды, это продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой.Подробнее...