В 2022 году ученые открыли новое морское животное

APS
2022-12-29 17:40

Его нашла австралийская семья на побережье. О находке было тут же сообщено исследователям.

"Неведомой зверюшкой" стал лохматый губчатый краб из рода Lamarckdromia.

Он удивительно напоминает мягкую плющевую игрушку.

Такой эффект обеспечивается за счет губок, покрывающих экзоскелет животного.

Исследователи по горячим следам зафиксировали удивительную находку и описали ее особенности.

Ежегодно в мире открывают от нескольких сотен до нескольких тысяч представителей мира фауны. 

Опубликовано: Наталья Павлова







Новости СМИ2