Проверенные лайфхаки, которые помогут растянуть тесную обувь в домашних условиях
Если купленная обувь немного не по размеру, не стоит сразу от нее отказываться. Особенно если все остальное устраивает и модель очень пришлась по душе. Можно попробовать разносить красивые сапожки или ботинки.
Несколько простых и эффективных способов для растягивания узких пар обуви.
С помощью фена
Кожаную обувь надо надеть на ноги и прогреть феном по периметру, особенно уделяя внимание самым узким местам. Охладив пару, можно повторить прогрев снова, и так несколько раз.
Поможет средство для мытья стекол
Его нужно распылить внутрь обуви на самые узкие участки. Надеть толстые шерстяные носки или двое сразу и походить в ботинках пару часов по квартире.
Крем в помощь
Надо взять жирный крем и обработать им жесткие места, после чего размять их руками. Подойдут вазелин, масло. После обработки нужно в плотных носках походить в этой обуви по дому.
Касторовое масло
Помогает растянуть обувь вширь. Надо смазать обувь изнутри и размять пальцами. Дальше все как обычно: надеть пару толстых носков, сверху обувь и ходить так по дому.
Мелкая крупа для сапог
В прочные пакеты насыпать мелких круп (или отрубей), залить их водой. Всунуть пакеты в узкое голенище вертикально и не вынимать до утра. За ночь зерно разбухнет и растянет кожу.
Мятая газета
Подойдет для обуви из кожзама или ткани. Пару надо увлажнить, набить плотно газетами, после чего дать высохнуть естественным путем. Можно опять-таки взять жирный крем и смазать узкие места. Затем через три часа походить в обуви в толстых носках.
Обувь из ПВХ
Такая обувь заливается кипятком на несколько минут. Затем вода сливается, после чего в обувь нужно всунуть ноги в толстых носках или в двух толстых носках. Походить какое-то время. Потом обувь надо снять и поместить для остывания в холодную воду на один час.
Опубликовано: Храмова Оксана
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