Великий французский биолог Луи Пастер относился к жизни философски
Основоположник современной микробиологии мастерски высказывался о месте человека в мире.
Именно этому человеку мир обязан такими открытиями, как то, что микроорганизмы вызывают опвсные инфекционные заболевания.
Кроме того, он открыл возбудителей холеры, сибирской язвы и родильной горячки, создал вакцины от этих болезней и от бешенства, разработал первую теорию иммунитета.
Он же разработал метод обеззараживания пищевых продуктов путем пастеризации.
Но Луи Пастер был и по-человчески мудр. Именно ему принадлежит ряд умных философских высказываний.
Например о том, что в бутылке вина философии больше, чем во всех книгах.
Или о том, что не профессия делает честь человеку, а человек - профессии.
Также Пастер говорил: "Счастье улыбается только хорошо подготовленному уму".
Опубликовано: Наталья Павлова
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