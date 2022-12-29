Великий французский биолог Луи Пастер относился к жизни философски

Основоположник современной микробиологии мастерски высказывался о месте человека в мире.

Именно этому человеку мир обязан такими открытиями, как то, что микроорганизмы вызывают опвсные инфекционные заболевания.

Кроме того, он открыл возбудителей холеры, сибирской язвы и родильной горячки, создал вакцины от этих болезней и от бешенства, разработал первую теорию иммунитета.

Он же разработал метод обеззараживания пищевых продуктов путем пастеризации.

Но Луи Пастер был и по-человчески мудр. Именно ему принадлежит ряд умных философских высказываний.

Например о том, что в бутылке вина философии больше, чем во всех книгах.

Или о том, что не профессия делает честь человеку, а человек - профессии.

Также Пастер говорил: "Счастье улыбается только хорошо подготовленному уму".