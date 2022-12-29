«БелТА: обломки украинской ракеты упали в Брестской области Беларуси рядом с жилым домом
Агентство «БелТА сообщает, что украинская ракета С-300 упала на территории республики в 66 м от жилого дома.
Это произошло в деревне Горбаха Ивановского района Брестской области. Ракета была сбита белорусскими силами ПВО.
Сейчас на месте падения ракеты работают специалисты, территория оцеплена милицией.
По информации Минобороны Беларуси, зенитная управляемая ракета была выпущена с территории Украины около 10 часов утра.
Опубликовано: Светлана Репина
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