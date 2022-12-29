Боец «Азова» рассказал о расстреле мирных жителей в Мариуполе

Боец украинского батальона «Азов» Иван Бочкарев рассказал, что вместе с сослуживцами расстреливал мирных жителей во время патрулирования Мариуполя.

По его словам, это происходило на улицах возле университета и торговых центров. Бочкарев сообщил, что военные находились в школе и расстреливали людей, идущих мимо.

Кроме того, военнослужащие «Азова» убивали мирных жителей и минировали их тела, чтобы российские военные подорвались при их обнаружении.

Бочкарев признался в стрельбе по машинам, окнам жилых домов. В итоге он сдался в плен российской армии.